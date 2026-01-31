রোববার শেরপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির

রোববার শেরপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) শেরপুরে জনসভায় অংশ নেবেন।
দলীয় সূত্র জানায়, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শেরপুর শহরের শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিতব্য এ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন জামায়াত আমির।
জনসভাস্থলে আসার আগে তিনি গত ২৮ জানুয়ারি ঝিনাইগাতীতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন বলে জানা গেছে । পরে সকাল ১১টায় শেরপুর শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন ডা. শফিকুর রহমান।
জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিমকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। আমরা এ নিয়ে শোকে আছি। জনসভায় তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি অঙ্গীকার নিয়ে বক্তব্য দেবেন। একই সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেবেন।
জেলা পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, জনসভাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ হতে সর্বাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সভাস্থলে প্রবেশের মুখে চেকপোস্ট থাকবে, মঞ্চ ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে ও আশেপাশের উঁচু বিল্ডিংগুলোতে পুলিশের টহল থাকবে। আর পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও থাকবে। শহরের যানজট নিরসনে জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ নিয়োজিত থাকবে।
মো. নাঈম ইসলাম/এমএন/এএসএম