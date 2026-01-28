মৌলভীবাজারে কুকুরের কামড়ে আহত ৪৯

মৌলভীবাজারে কুকুরের কামড়ে আহত ৪৯
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় কুকুরের কামড়ে নারী-শিশুসহ অন্তত ৪৯ জন পথচারী আহত হয়েছেন। পরে উত্তেজিত জনতা বিকেলে কুকুরটিকে পিটিয়ে হত্যা করে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ, সাতজন নারী ও দুজন শিশু রয়েছেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন বলেন, আমাদের সাধ্যমতো চিকিৎসা দিচ্ছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে সরকারি জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিনের সংকট রয়েছে। ফলে অনেক আহতকে নিজ খরচে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন কিনতে হচ্ছে।
ভুক্তভোগীরা জানান, পৌর শহরের জয়পাশা, মাগুরা, বিছরাকান্দি, উত্তরবাজারসহ কয়েকটি এলাকায় হঠাৎ একটি কুকুর পথচারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় সামনে যাকে পেয়েছে তাকে কামড় দিয়েছে। এসময় বিভিন্ন বয়সি ৪৯ জন আহত হন।
আহতদের মধ্যে মির্জা নজরুল ইসলাম (৪৭), জয়পাশা গ্রামের কামাল আহমদ (৫০), রুবেল মিয়া (৪০), বিছরাকান্দি গ্রামের আব্দুল বারী (৪০), সোনাপুর গ্রামের বাতির আলী (৬৬), মনসুর গ্রামের কামরুল বক্স (৪০), শিল্পী বেগম (৩০), কাদিপুর ইউনিয়নের আলফু মিয়া (৬৬), ভূকশিমইল ইউনিয়নের নজরুল ইসলাম (৪০), ব্রাহ্মণবাজার এলাকার মছব্বির (৪০), হিঙ্গাজিয়া গ্রামের শেখ আনিকা (৫), কুলাউড়া গ্রামের আব্দুল্লাহ আহমদ (৫৫), বরমচালের আব্দুল হান্নান (২৭), হাসনা বেগম (৪০), রাউৎগাঁও ইউনিয়নের অলক মালাকার (১৮), জয়চন্ডী ইউনিয়নের কালা মিয়া (৩০), পুসাইনগরের ফখরুল ইসলামসহ (৬৫) ৪৯ জনকে আহত করে।
আহত জীবন চন্দ্র সরকার বলেন, দুপুর ২টার দিকে উত্তরবাজার এলাকায় কাজ করার সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটি কুকুর এসে আমার দুই পায়ে কামড় দেয়। পরে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন গ্রহণ করি।’
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন বলেন, ‘কুকুরের কামড়ে আহত ৪৯ জনের মধ্যে ১৬ জনকে বিনামূল্যে সরকারি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে ভ্যাকসিন সংকট থাকায় বাকিরা বাইরে থেকে ভ্যাকসিন কিনে আনলে আমরা সেটি প্রয়োগ করেছি। বর্তমানে সরকারি কোনো ভ্যাকসিন মজুত নেই।’
কুলাউড়া পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন বলেন, ‘বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে বহু মানুষ আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। পৌরসভার পক্ষ থেকে আগে এক মাসের ভ্যাকসিন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আশপাশের উপজেলাগুলোতেও এ ধরনের ঘটনা বাড়ায় ভ্যাকসিন দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে আরও ভ্যাকসিন ক্রয় করে সরবরাহ করা হবে।’
এম ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম