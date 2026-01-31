তারেক রহমান
বিএনপি ছাড়া দেশ পরিচালনা করার মতো অভিজ্ঞ কোনো দল নেই
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি ছাড়া এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে- এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো দল নেই। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্প পার্ক এলাকায় এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনো ষড়যন্ত্র করে কেউ আবার এই ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে। এই মুহূর্তে বিএনপি একমাত্র রাজনৈতিক দল, যেই দলের অভিজ্ঞতা আছে- কীভাবে দেশকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করতে হয়।
তিনি বলেন, মানুষ তার ওপরই ভরসা করে- যার অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ তার ওপরেই ভরসা করে, যার ওপরে ভরসা করা যেতে পারে। মানুষ তার ওপরেই ভরসা করে- যে মানুষকে বিপদের সময় ফেলে রেখে চলে যায়নি। এসব গুণ একমাত্র বিএনপির ভেতরেই আছে।
তারেক রহমান বলেন, আজকে যদি আমাদেরকে দেশ গড়তে হয়, আজ যদি বিশ কোটি মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়-তাহলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
এর আগে, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে কয়েক দিনের ব্যস্ত সফর শেষ করে ঢাকা ফেরার পথে আজ সিরাজগঞ্জে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন। এসভায় সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের হাতে ধানের শীষ প্রতীক তুলে দেন তিনি। বিকেল ৪ টায় এ জনসভা শেষ করে বিএনপির চেয়ারম্যান টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হন।
