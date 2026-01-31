বাণিজ্যমেলায় শেষ দিনে ৮০০ টাকায় মিলছে ব্লেজার

বাণিজ্যমেলায় শেষ দিনে ৮০০ টাকায় মিলছে ব্লেজার
রাজধানীর পূর্বাচলে চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে (ডিআইটিএফ) চলছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার ৩০তম আসর। মাসব্যাপী মেলার আজ শেষ দিন। রাত ৯টায় পর্দা নামবে মেলার চলতি আসরের। শেষ দিনে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে সব প্যাভিলিয়ন ও স্টলে চলছে আকর্ষণীয় ছাড় আর অফারের ছড়াছড়ি। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাড়ে বিক্রি হচ্ছে কোট-ব্লেজার। মিলছে ৮০০ থেকে হাজারে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের বিভিন্ন কোট-ব্লেজারের স্টল ঘুরে এমন দৃশ্য চোখে পড়ে।
জানা যায়, মেলার শুরুতে যে ব্লেজার-কোট বিক্রি হচ্ছিলো দুই হাজার টাকায়, তা এখন মিলছে ৮০০ থেকে এক হাজারে। এতে স্টল গুলোতে ভিড় করছেন ক্রেতারা।
ব্লেজার দাম দর করছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি বলেন, এই পোশাকটি এক সময় শুধু উচ্চবিত্তদেরই পরিধেয় ছিল। মেলায় ৫০ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার টাকায় একটি ব্লেজার কিনলাম। মেলায় বিশেষ ছাড়ে পাওয়ায় নিম্নবিত্তদের জন্য এ পোশাক পরিধান সহজলভ্য হলো।
ক্রেতা সিরাজ মিয়া বলেন, ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে মেলায় এসেছি। শেষ দিন হওয়াতে অনেক কম দামে ব্লেজার বিক্রি করছে। ৮০০ টাকা দিয়ে ছেলের জন্য একটি ব্লেজার কিনলাম।
তালহা ফ্যাশন স্টলের ইনচার্জ প্রান্ত ইসলাম বলেন, মাসব্যাপী মেলায় শুরুতে বৈরি আবহাওয়ায় বিক্রি কম ছিল। তবে ছুটির দিনগুলোতে বিক্রি ভালোই হয়েছে। মেলার আজ শেষ দিন স্টকের মালগুলো বিক্রি করতে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিচ্ছি। দুই হাজার টাকা, ২২০০ টাকা মূল্যের ব্লেজারগুলো আজ এক হাজার টাকায় বিক্রি করছি। খুবই সাড়া পাচ্ছি ক্রেতারাও এ সুযোগ লুফে নিচ্ছেন।
মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্তোরাঁ, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান,খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্যমেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলছে।
নাজমুল হুদা/এমএন/এএসএম