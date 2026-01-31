রিউমর স্ক্যানার
বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথিত ‘র’ কর্মকর্তার সাক্ষাতের ভাইরাল ছবিগুলো ভুয়া
বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথিত ‘র’ কর্মকর্তার সাক্ষাতের ভাইরাল ছবিগুলো ভুয়া। ভাইরাল হওয়া ৪টি ছবি বিশ্লেষণ করে এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে রিউমর স্ক্যানার।
ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার থেকে এমন তথ্য উঠে এসেছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রিউমর স্ক্যানারের ফেসবুক পেজে এ তথ্য প্রকাশ করে।
এছাড়া ছবিগুলো তৈরি করতে কোন কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোন প্রক্রিয়ায় করা হয়েছে সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া গেছে বলেও জানানো হয়।
প্রথম ছবি: দাবি অনুযায়ী প্রথম ছবিতে বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী কথিত ‘র’ কর্মকর্তা কর্নেল গৌরব দোগরার সঙ্গে হোটেল লবিতে কথা বলছেন। যেখানে আমীর খসরু নীল রঙের স্যুট এবং আকাশি রঙের শার্ট পরিধান করেছেন। অন্যদিকে গৌরব দোগরা রয়েছেন ঘিয়ে রঙের ফুল হাতা শার্টে।
ছবির বামদিকে একজন ওয়েটারকে দেখা যাচ্ছে, অনুসন্ধানের সুবিধার্তে যাকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হলো। আর ছবির স্থানটিকে প্রথম স্থান হিসেবে।
দ্বিতীয় ছবি: দ্বিতীয় ছবিতে বিএনপি নেতা আব্দুল আউয়াল মিন্টু, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং কথিত ‘র’ কর্মকর্তা গৌরব দোগরা বসে আছেন। যেখানে আমীর খসরুকে ঘিয়ে রঙের শার্টে, মিন্টুকে আকাশি রঙের শার্টে এবং দোগরাকে প্রথম ছবির মত ঘিয়ে রঙের ফুল হাতা শার্টে দেখা যাচ্ছে।
ছবির ডানদিকে একজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, যাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হলো। আর ছবির স্থানটিকে দ্বিতীয় স্থান হিসেবে।
তৃতীয় ছবি: তৃতীয় ছবিতেও আমীর খসরু এবং কথিত গৌরব দোগরাকে দেখা যাচ্ছে। ছবিটিতে আবারো আমীর খসরুকে প্রথম ছবির মত নীল রঙের স্যুটে দেখা গেলেও কথিত গৌরব দোগরাকে এখানে দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের হাফ হাতা শার্টে।
জানা গেছে, এই ছবির ডানদিকেও দ্বিতীয় ছবি বা দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে একই অঙ্গভঙ্গিতে। তবে কথিত দোগরার মতো তার শার্টও এখানে হাফ হাতা হয়ে গেছে।
চতুর্থ ছবি: চতুর্থ এবং সর্বশেষ ছবিতে দেখা যাচ্ছে আব্দুল আউয়াল মিন্টু এবং কথিত গৌরব দোগরাকে। মিন্টু এখানে রয়েছেন আকাশি রঙের ফুল হাতা শার্টে এবং দোগরা ঘিয়ে রঙের ফুল হাতা শার্টে।
পূর্বের মতো, এই ছবিতেও দ্বিতীয় স্থান এবং তৃতীয় স্থানে থাকা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে দেখা যাচ্ছে একই অঙ্গভঙ্গিতে।
ছবিগুলো তৈরির উপাদান
উপরের ৪টি ছবি থেকে যে পোশাকগুলো দেখা গিয়েছিল সেগুলো হচ্ছে: নিল রঙের স্যুট, ঘিয়ে রঙের ফুল হাতা শার্ট, আকাশি রঙের ফুল হাতা শার্ট এবং সাদা রঙের হাফ হাতা শার্ট। মূলত, ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দুতে ২০১৮ সালের ২১ জুন বিএনপি নেতাদের ভারত সফর নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বিএনপি নেতা আব্দুল আউয়াল মিন্টু, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং হুমায়ুন কবিরের একটি ছবি প্রকাশ করা হয়।
ছবিটিতে আব্দুল আউয়াল মিন্টু নিল রঙের স্যুট এবং আকাশি রঙের ফুল হাতা শার্টে রয়েছেন। আর আমীর খসরু রয়েছেন ঘিয়ে রঙের ফুল হাতা শার্টে।
ভাইরাল ৪টি ছবি থেকে যে ৪টি রঙ ও ড্রেসকোড পাওয়া গিয়েছিল, সেখানের ৩টি ড্রেসকোড ই এই ছবিটি থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে একেক সময় একেক পোশাক ভিন্ন ব্যক্তিকে পরিধান করানো হয়েছে এআই ব্যবহার করে।
Indus Sentinel Grid নামের এক্স (সাবেক টুইটার) আইডি থেকে মূলত এই ৪টি ছবি এবং দাবিগুলো সর্বপ্রথম প্রচার করা হয়। এক্স আইডির ওই ভিডিওতেই কথিত ‘র’ কর্মকর্তা গৌরব দোগরার একটি ছবি প্রকাশ করা হয় যেখানে তিনি সাদা হাফ হাতা শার্টে রয়েছেন।
রিউমর স্ক্যানার টিম দিল্লির The Oberoi হোটেলের রিভিউ সেকশন থেকে দুইটি ছবি খুঁজে পেয়েছে যেগুলোর সঙ্গে ভাইরাল ৪টি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ও আসবাবপত্রের বিন্যাসের মিল রয়েছে।
মূলত, কথিত গৌরব দোগরার ওই ছবি, বিএনপি নেতাদের ২০১৮ সালের ছবি এবং The Oberoi হোটেলের ২ টি ছবি সমন্বয় করেই ওই ৪টি ছবির সৃষ্টি হয়েছে।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এক্সে প্রকাশিত ভিডিওটিতে কথিত গৌরব দোগরার যে ছবি দেওয়া আছে, সেখানে সাদা হাফ হাতা শার্ট পরিহিত অবস্থায় তার পকেটে একটি আইডি কার্ড দেখা যাচ্ছে। এই ছবি থেকেই তৈরি হওয়ার কারণে তৃতীয় ছবি অর্থাৎ আমীর খসরু ও কথিত দোগরার হাফ হাতা শার্টে থাকা একমাত্র ছবিতেও ওই একই অবস্থানে আইডি কার্ডটি দেখা যাচ্ছে।
অর্থাৎ উপরোক্ত অসঙ্গতিগুলো থেকে এটি নিশ্চিত যে ছবিগুলো আসল নয়।
পাশাপাশি, বিভিন্ন এআই টুলস দিয়ে যাচাই করে সর্বশেষ গুগলের SynthID তে আপলোড করে সেখান থেকে ফলাফল পাওয়া যায় যে, ছবিগুলোর বেশিরভাগ অংশই SynthID এআই টুল ব্যবহার করে তৈরি।
এমআইএইচএস/