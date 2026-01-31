ইসি সানাউল্লাহ
দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবারের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ
দেশের ভাবমূর্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এক সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন।
এদিন জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় মো. সানাউল্লাহ বলেন, একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
নিজেদের পেশাদারিত্ব প্রমাণের আহ্বান নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পেশাদারিত্ব, সততা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনার।
তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো অভিযোগ সহ্য করা হবে না। দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় এই নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. মমিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান,আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম,সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কমান্ডার ইয়াসির আরাফাত। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।
