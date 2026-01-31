  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ী

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া জন্মান্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা-লুটপাট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপহার পাওয়া রাজবাড়ীর জন্মান্ধ আব্দুল গফুর মল্লিকের বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় পাঁচুরিয়া ইউনিয়নের খোলাবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এরই মধ্যে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভুক্তভোগী গফুর মল্লিকের পরিবার জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যার পর একদল দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গফুর মল্লিকের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা বসতঘরের টিনের বেড়া কুপিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে ও ঘরে থাকা নগদ ৫৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। গফুর মল্লিকের পাশাপাশি তার ভাই হানিফ মল্লিকের বাড়িতেও হামলা চালিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুরসহ মালামাল ও অর্থ লুট করে হামলাকারীরা।

এদি‌কে এ ঘটনায় শুক্রবার রাতেই গফুর মল্লিকের পালক ছেলে বাতেন মল্লিক বাদী হয়ে রাজবাড়ী সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের প্রেক্ষি‌তে খোলাবাড়িয়া গ্রামের নান্নু শেখ, সাদ্দাম শেখ ও রেজাউল ইসলাম নাজিরসহ কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে এ হামলা ও লুটপাট চালানো হয়েছে।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

৭৮ বছর বয়সী আব্দুল গফুর মল্লিক জন্মান্ধ। তার কোনো সন্তানাদি নেই। বড় ভাই কেরামত মল্লিকের ছেলে বাতেন মল্লিককে নিজের ছেলের মতো করে লালনপালন করেছেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তির ফলে দরিদ্রতাকে পেছনে ফেলে মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে নিজের উপার্জন দিয়ে চলতে শুরু করেন আব্দুল গফুর। এ বয়সেও তিনি দরাজ কণ্ঠে নারিকেলের নাড়ু, টেস্টি হজমি, চকলেট, বাদাম ভাজা বলতে বলতে টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গ্রামে।

কখনো কখনো তাকে এসব বিক্রি করতে দেখা যায় ট্রেনেও। বর্তমানে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে গফুর মল্লিকের শরীর। ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। কিছুটা পথ হাঁটতে তার সময় লাগে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। ২০২৪ সা‌লের ৩০ অক্টোবর বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে তা‌কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

