শুক্রবার রংপুরে যাচ্ছেন তারেক রহমান
নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রংপুরে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার বেলা সাড়ে চারটায় রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন তারেক রহমান।
এর আগে বগুড়া থেকে সড়কপথে রংপুরে যাওয়ার সময় পৌনে চারটায় পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা থেকে বিমানযোগে রাজশাহীতে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন। এছাড়া নওগাঁ ও বগুড়ায় পৃথক দুটি জনসভায় তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
তিন দিনের সফর শেষে তারেক রহমান শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সড়ক পথে ঢাকায় ফিরবেন। এসময় সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে দুটি নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন বলে সফরসূচিতে জানানো হয়।
