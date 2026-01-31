মূল ব্যাধিটা সংবিধানের ভেতরে: মনির হায়দার

মূল ব্যাধিটা সংবিধানের ভেতরে: মনির হায়দার
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, ‘ড. ইউনুসের সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ সময় বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিশন ছিল সংবিধান সংস্কার কমিশন। কারণ মূল ব্যাধিটাই সংবিধানের ভেতরে। সুতরাং এ সংবিধান সংস্কার না করা পর্যন্ত যতই আমরা আন্দোলন করতে থাকি কোনো লাভ হবে না।’
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণভোট বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত এ মতবিনিময় সভা হয়।
মনির হায়দার বলেন, সবগুলো কমিশন থেকে প্রায় এক হাজারের মতো সুপারিশ এসেছিল। যার মধ্য থেকে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৮৪টি সুপারিশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার প্রথম পদক্ষেপ হবে একটা গণভোট করা।
তিনি বলেন, অনেকের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে গণভোটে কয়টি প্রশ্ন এসেছে। কেউ বলে একটি, কেউ বলে চারটি, কেউ বলে ৪৮টি। জুলাই চার্টারের সুপারিশ ৮৪টি। এর মধ্যে সংবিধান বিষয়ক সুপারিশ ৪৮টি। এ ৪৮টি সুপারিশকে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে- যেগুলো ব্যালটে থাকবে। এখানে চারটি ক্যাটাগরিতে ৪৮টি সুপারিশ; কিন্তু প্রশ্ন একটি।
তিনি বলেন, এখানে আপনি যদি জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষে হয়ে থাকেন তাহলে হ্যাঁ, বিপক্ষে হলে না। কারণ এর প্রত্যেকটি সুপারিশ জুলাই অভ্যুত্থানকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য দেওয়ার জন্য। আপনি যদি এতে না করেন তাহলে জুলাই অভ্যুত্থান ব্যর্থ। আমরা যদি শহীদদের জীবনের বিনিময়ে কিছু দিতে চাই, আমাদের সামনে আর কোনো অপশন নেই; এতে নিরপেক্ষও থাকা যাবে না, নাও করা যাবে না। অনেকে বলতে পারে এখানে আমি ভোট দিচ্ছি- আমি চাইলেই বিরুদ্ধে অবস্থান করতে পারি। আপনি অবশ্যই পারেন। কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে আপনি জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান করছেন।
মনির হায়দার বলেন, জুলাই শহীদ ও আহতদের সম্মান জানাতে সকলের উচিৎ গণভোটে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে কথা বলা। ন্যায়ের সমাজ এবং একটি ইনসাফের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জুলাই সনদ, গণভোট। আপনার সন্তান, আপনার পরবর্তী বংশধরের জন্য হলেও গণভোটে হ্যাঁ এর পক্ষে রায় দিন। গণভোট নিয়ে চরম মাত্রায় গুজব ছড়াচ্ছে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারের দোসররা।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, হ্যাঁ ভোটের পক্ষে মত দিলে রাষ্ট্রে প্রকৃত জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পরিপূর্ণ সংস্কারের পথ সুগম হবে। জুলাই সনদে রাষ্ট্র কাঠামো সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সংযুক্ত রয়েছে। ফলে এ সনদকে সমর্থন করতে হলে আমাদের হ্যাঁ ভোট দিতেই হবে।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ড. মাছুমা হাবিবের সভাপতিত্বে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান ও আহত জুলাইযোদ্ধা আল আমিন বক্তব্য দেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ/এএসএম