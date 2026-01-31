রাঙ্গামাটিতে একমঞ্চে জনগণের মুখোমুখি প্রার্থীরা
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাঙ্গামাটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা একই মঞ্চে জনগণের মুখোমুখি হয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পৌর প্রাঙ্গণে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) জেলা কমিটি অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত চার প্রার্থী ভোটারদের কাছে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন। প্রার্থীরা একসঙ্গে হাত তুলে এবং অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে দুর্নীতিমুক্ত ও জনকল্যাণমুখী রাজনীতি করার প্রতিশ্রুতি দেন।
নির্বাচিত হলে পাহাড়ি-বাঙালি সব সম্প্রদায়ের মাঝে স্থায়ী শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
সুজনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটিরি সভাপতি দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সুজনের প্রধান সমন্বয়কারী দীলিপ সরকার, আদিবাসী ফোরামের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, সুজন রাঙ্গামাটির সম্পাদক এম জিসান বখতেয়ারসহ আইনজীবী, শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের নেতাসহ রাঙ্গামাটির বিশিষ্টজনরা।
জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি আসনের সাত প্রার্থীর মধ্যে বিএনপির অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জুঁই চাকমা, জাতীয় পার্টির অশোক তালুকদার ও গণঅধিকার পরিষদের এম এ বাশার উপস্থিত ছিলেন।
আরমান খান/আরএইচ/এএসএম