মির্জা ফখরুল
যারা ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করে তাদেরকে প্রশ্রয় দিতে চাই না
ঠাকুরগাঁও-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যারা ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করে তাদেরকে আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে চিলারং ইউনিয়নের নির্বাচনি গণসংযোগে তিনি এ কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকে আমাদের আনন্দ যে- আমরা হিন্দু-মুসলিম সবাই একটাই চিন্তা করছি- এই দেশে যারা ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করে তাদেরকে এখানে প্রশ্রয় দিতে চাই না। খুব পরিষ্কার কথা। এজন্য আমাদের ছেলেরা স্লোগান দিচ্ছে- ‘হিন্দু-মুসলিম বেঁধেছে জোট, ধানের শীষে দিবে ভোট’। স্লোগানটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এটা খুব ভালো একটা স্লোগান।
তিনি বলেন, একটা দল আমার মুসলমান ভাইদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে- দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে নাকি বেহেশতে যাওয়া যাবে! আমার ইসলাম ধর্মে কোথাও এটা বলা নেই। আমল যে করবে, আল্লাহর নির্দেশে কাজ যে করবে সেই বেহেশতে যেতে পারবে, অন্য কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না।
বিএনপি নেতা বলেন, ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছি এই দেশের জন্য। লাখ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে, আমার দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম চলে গেছে; এই দেশটার জন্য। সেই সময় ওই দলটা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল। ভুলে গেছেন নাকি আপনারা? এটা ভুলবেন না।
তিনি বলেন, সুতরাং ওই দলকে বিশ্বাস করা যায় না, যারা আমার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনি। এখন মাফও চায় না। সুতরাং তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।
হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য মির্জা ফখরুল বলেন, আমি আপনাদের এতটুকু বলতে পারি- আপনারা ভয় পাবেন না। নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন, নির্ভয়ে আসবেন। আর নির্ভয়ে জীবনযাপন করবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি; আপনাদের জন্য যদি প্রথম শহীদ হতে হয় আমি হবো, আমার দলের লোকেরা হবে। আমি আপনাদের পাশে আছি, ছিলাম, থাকবো।
তিনি বলেন, আমি আপনাদের লোক, আপনাদের জন্য কথা বলছি, লড়াই করছি এবং সংগ্রাম করছি। আমি এই দেশের মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য ১৫ বছর কষ্ট করেছি। আমি ১১৭টা মামলার আসামি হয়েছি, ১১ বার জেলে গিয়েছি এবং সাড়ে তিনবছর জেল খেটেছি। তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, দেশটাকে ভালো করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে- এটাতেই আমাদের আনন্দ।
মির্জা ফখরুল বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষে ভোট দিবেন। আপনাদের ভোটে বিজয় নিশ্চিত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিবেন।
