মাগুরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, আহত ১০
মাগুরা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের মাগুরা হর্টিকালচার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বিকেলে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহগামী যাত্রীবাহী গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় দর্শনা থেকে ছেড়ে আসা রাজবাড়ীগামী মায়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় বাসটি কেটে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. ইমরান আহমেদ জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ১০ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/জেআইএম