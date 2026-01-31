  2. দেশজুড়ে

আবেগ নয়, বিবেক দিয়ে ভোট দেবেন: পার্থ

প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ভোলা-১ আসনের বিএন‌পি জোট সম‌র্থিত প্রার্থী ও বিজে‌পির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দা‌লিব রহমান পার্থ বলেছেন, ১৭ বছর পর সুযোগ এসেছে মানুষের গণতা‌ন্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার। মানুষের ভোটা‌ধিকার ফি‌রিয়ে দেওয়ার। এবং একটা ভোট প্রদান করার। আবেগ নয়, বিবেক দিয়ে ভোট দেবেন।

শ‌নিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে ভোলার সদ‌র উপজেলার ধ‌নিয়া ইউনিয়নের ইলিয়াছ মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচ‌নি সমাবেশে তি‌নি এসব কথা বলেন।

আন্দা‌লিব রহমান পার্থ বলেন, জামায়াতে ইসলামী কখনও নদী ভাঙন, করোনা, ঝড়, দুর্যোগ ও দানসহ কোন মানুষের উপকারে আসে‌নি। তাদের কোন নেতাকে দেখা যায়‌নি। তারা মানুষের কোন উপকারে আসে‌নি। কোন মামলায় দেখা যায়‌নি, এখন নির্বাচন আসছে তাদের দেখা যাচ্ছে ভোট চাইতে।

তি‌নি আরও বলেন, আগামীতে তাকে ভোট দিয়ে নির্বা‌চিত করলে ভোলা-ব‌রিশাল সেতু, মে‌ডিকেল কলেজ, নদী ভাঙন ও রাস্তা-ঘাট করা হবে।

ধ‌নিয়া ইউনিয়‌ন বিএন‌পির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম লাবুর সভাপ‌তিত্বে ‌এসময় জেলা বিএন‌পির সি‌নিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জেলা বিএন‌পির শ‌ফিউল রহমান কিরণ, হারুন অর র‌শিদ ট্রুম্যান, সদস্য স‌চিব রাইসুল আলম, জেলা বিজে‌পির সভাপ‌তি আমিরুল ইসলাম রতন, সাধারণ সম্পাদক মোতা‌ছিন বিল্লাহসহ প্রমূখরা।

