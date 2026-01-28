ধানের শীষে মাইকিং করার সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ‍যুবক

ধানের শীষে মাইকিং করার সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন যুবক
কুমিল্লা-৯ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণায় মাইকিং করার সময় আবু ইউসুফ প্রকাশ ইউসুফ ভান্ডারী (৪৩) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে লাকসাম পৌরশহরের দৌলতগঞ্জ বাজারে ঘটনাটি ঘটে।
মৃত আবু ইউসুফ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ফতেপুর গ্রামের বিএনপি নেতা প্রয়াত আবুল বাসার ভাসানীর ছেলে। তিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো. আবুল কালামের একজন সমর্থক ছিলেন।
প্রচারণার শুরু থেকে ইউসুফ নিয়মিত কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবুল কালামের ধানের শীষ প্রতীকের মাইকিং করে আসছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা যান, প্রতিদিনের মতো দুপুরে একটি অটোরিকশা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার কাজে মাইকিং করতে বের হন আবু ইউসুফ। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে লাকসাম পৌরশহরের দৌলতগঞ্জ বাজারে মাইকিংকালে হঠাৎ বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। একপর্যায়ে তিনি অটোরিকশাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।
এসময় অটোরিকশাচালকসহ স্থানীয়রা তাকে দ্রুত লাকসাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রাত ১০টায় ফতেপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
লাকসাম পৌরসভা বিএনপির সভাপতি মজির আহমেদ বলেন, ‘ইউসুফ আমাদের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি আজ মাইকিং করার সময় পৌনে ৪টার দিকে স্ট্রোক করে মারা যান। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’
