বহিষ্কারের পর ফেসবুকে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ স্ট্যাটাস বিএনপি নেতার
সিলেট-৫ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় দলটির উপজেলা সাধারণ সম্পাদকসহ আট নেতাকে সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সই করা দলীয় প্যাডে এ তথ্য জানানো হয়।
সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কৃতরা হলেন, জকিগঞ্জ উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সেলিম, যুগ্ম-সম্পাদক মাসুক আহমদ, সদস্য রিপন আহমদ ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান আহমদ, কানাইঘাট উপজেলার সহ-সভাপতি ওয়েছ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক খছরুজ্জামান পারভেজ, কোষাধ্যক্ষ আবুল বাশার, ২ নম্বর লক্ষীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও ৯ নম্বর রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল হোসেন নিমার।
এদিকে বহিষ্কারের পর আলহামদুলিল্লাহ লিখে বহিষ্কারাদেশটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন জকিগঞ্জ উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সেলিম। তার ফেসবুক স্ট্যাটাসের পক্ষে বিপক্ষে অনেকে নানা মন্তব্য করেন।
জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনে সিলেট-৫ আসনে বিএনপি জোটের শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থী মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুককে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ (চাকসু মামুন)। যে কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করাও হয়েছে।
কিন্তু চাকসু মামুন দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও তার পক্ষে কাজ করছিলেন জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ কারণেই আট নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এমএন/এএসএম