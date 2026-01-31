বাউফলে সহিংসতার ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

বাউফলে সহিংসতার ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন
পটুয়াখালীর বাউফলে চন্দ্রদ্বীপ ও ধুলিয়া ইউনিয়নে ঘটে যাওয়া পৃথক দুটি সহিংসতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকরা।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে বাউফল উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. তসলিম তালুকদার। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নাশকতার অভিযোগ তোলেন।
বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে গেলে চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নে বিএনপি সমর্থক ও জেলে সুজন চৌকিদারের ওপর নির্মম হামলা চালানো হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। একই সঙ্গে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত সাংবাদিক হাসান মেহেদির বাবাকে কেন্দ্র করে তার ছেলের মৃত্যুকে ‘পুঁজি করে’ একটি মহল অপকর্মে জড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।
বিএনপির নেতারা বলেন, বাসভাড়ার টাকা চাওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঘটনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হামলা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া শুক্রবার রাতে ধুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে জামায়াতের কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।
অন্যদিকে একই দিন বিকেল ৩টার দিকে নিহত সাংবাদিক হাসান মেহেদির বাবা মোশারেফ হোসেনকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগীর স্ত্রী ও জামায়াতের সমর্থক মাহামুদা বেগম। এসময় জাতীয় ছাত্রশক্তির বাউফল উপজেলা কমিটির সভাপতি রুহুল আমিন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
লিখিত বক্তব্যে রুহুল আমিন অভিযোগ করেন, বিএনপির নেতাকর্মীরাই জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ সাংবাদিক হাসান মেহেদির বাবা মোশারেফ হোসেনকে মারধর করেছেন। একই সঙ্গে জামায়াতের নারী কর্মীদের হিজাব টেনে খুলে ছবি তোলার অভিযোগও তোলা হয় বিএনপির বিরুদ্ধে। পাশাপাশি বিএনপির প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদারের উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণে তার কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলেও দাবি করা হয়।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান জানান, নিহত সাংবাদিক হাসান মেহেদির বাবা মোশারেফ হোসেনকে মারধরের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য অভিযোগ ও ঘটনাগুলো তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মোশারেফ হোসেনকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রাতে পৌর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। অপরদিকে ধুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরাও বিক্ষোভ মিছিল করেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এএসএম