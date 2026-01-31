ডেমরায় থানা থেকে লুট হওয়া ৫টি গ্রেনেড উদ্ধার

ডেমরায় থানা থেকে লুট হওয়া ৫টি গ্রেনেড উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থানা থেকে লুট হওয়া পাঁচটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) র্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তাপস কর্মকার এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বনশ্রীগামী সড়কের পাশে একটি স’মিলের বিপরীতে ড্রেনের পাশ থেকে ধাতব লিভারযুক্ত পাঁচটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করে। উদ্ধার করা গ্রেনেডগুলো থানা থেকে লুট হওয়া বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।
র্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক আরও জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে। এসব অস্ত্র পরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নির্দেশনায় র্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো তৎপরতা জোরদার করে।
দেশের বিরুদ্ধে যেকোনো ষড়যন্ত্র ও নাশকতা প্রতিরোধে র্যাব সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ভবিষ্যতেও সর্বোচ্চ পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা হবে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের এই কর্মকর্তা।
