ময়মনসিংহ
বিএনপিতে যোগদান করলেন জাতীয় পার্টির তিন শতাধিক নেতাকর্মী
ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা জাতীয় পার্টির তিন শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ-১১ ভালুকা আসনে বিএনপি প্রার্থী ও ভালুকা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চুর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন তারা।
যোগদান করা নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- ময়মনসিংহ জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য আবু জাফর, এ বি সিদ্দিক ও ভালুকা উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক।
এসময় ময়মনসিংহ জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক রুহুল আমিন মাসুদ, ভালুকা উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রাসেলসহ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিএনপিই জনগণের একমাত্র ভরসা। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপির বিকল্প নেই।
ভালুকা উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বকে ভালোবেসে আমাদের নেতাকর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি।
ভালুকা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের স্বাগত জানিয়ে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভালুকা গড়ার আশা ব্যক্ত করেছেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন