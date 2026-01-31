কাল লক্ষ্মীপুর যাচ্ছেন চরমোনাই পীর
নির্বাচনি জনসভা উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরে যাচ্ছেন চরমোনাই পীর ও ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) জেলার কমলনগর ও রামগঞ্জ উপজেলার জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন তিনি।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ইসলামী আন্দোলনের রামগঞ্জ উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ও ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শোরাফ উদ্দিন স্বপন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দলীয় সূত্র জানা গেছে, রোববার সকালে কমলনগরের হাজিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বালুর মাঠে লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের হাতপাখার প্রার্থী খালেদ সাইফুল্লাহর নির্বাচনি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া একইদিন বিকেল ৩ টায় রামগঞ্জ পৌর শিশু পার্ক মাঠেও জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনের হাতপাখার প্রার্থী জাকির হোসেন পাটওয়ারীর জনসভার আয়োজন করেছে। পৃথক জনসভায় চরমোনাই পীর মুফতি রেজাউল করিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
