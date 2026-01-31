মেজর আখতারুজ্জামানের হাত ধরে জামায়াতে যোগ দিলেন শতাধিক মানুষ

মেজর আখতারুজ্জামানের হাত ধরে জামায়াতে যোগ দিলেন শতাধিক মানুষ
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে বিএনপিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শতাধিক মানুষ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত নতুন যোগদানকারীরা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জনের উপস্থিতিতে সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে দলে অন্তর্ভুক্ত হন।
জানা গেছে, ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন জামায়াতের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুরু করেন। তিনি স্থানীয় এলাকা ও ঢাকায় একাধিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। কিশোরগঞ্জ-২ আসনে জামায়াতে মনোনীত ১০ দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায়ও অংশ নেন।
এ ছাড়া তিনি ঢাকা-১১ আসনে জামায়াতের আমিরের পক্ষে ভোট চান, ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ডা. খালেদুজ্জামান, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে জেলা আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী এবং কিশোরগঞ্জ-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা শফিকুল ইসলাম মোড়লের নির্বাচনি জনসভায় নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে আসছেন।
২২ জানুয়ারি নিজ এলাকার লোকজন ও অনুসারীদের জামায়াতে যোগদানের আহ্বান জানান তিনি। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি বিএনপিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তার উপস্থিতিতে সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে দলে যোগ দিয়ে ছিলেন। আজও শতাধিক মানুষ একই প্রক্রিয়ায় জামায়াতে যোগদান করেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন বলেন, আমি দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেশ ও মানুষের কল্যাণে নৈতিক ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি প্রয়োজন। সেই বিশ্বাস থেকে আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যুক্ত হয়েছি। আমি মনে করি, সমাজে ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। আজ যারা যোগদান করেছেন, তারা দেশের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়েই এসেছেন।
