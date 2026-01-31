পদ্মা নদীতে গোসলে নেমে এমআইএসটির শিক্ষার্থী নিখোঁজ
মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তের পদ্মা সেতু এলাকায় নদীতে গোসল করতে নেমে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন।
নিখোঁজ শিক্ষার্থীর নাম নাইম (২৭)। তিনি এমআইএসটির সিভিল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার গ্রামের বাড়ি নাটোরে। জানা গেছে, গোসল করার জন্য তিনি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার থেকে নদীতে লাফ দেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে লৌহজং উপজেলার সীমানাধীন পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ শিক্ষার্থীর সন্ধানে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। তবে সন্ধ্যা নামার পর অন্ধকার বাড়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও নিখোঁজ শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা জানান, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এমআইএসটির ১৮ জন শিক্ষার্থী নৌকাযোগে পদ্মা সেতু দেখতে মাওয়া প্রান্তে ঘুরতে যান। এ সময় ইঞ্জিনচালিত ট্রলার থেকে তিনজন নদীতে গোসল করতে নামেন। স্রোতের কবলে পড়ে দুজন সাঁতরে ট্রলারে উঠে এলেও নাইম নিখোঁজ হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, নিখোঁজ শিক্ষার্থীর সন্ধানে পাঁচ সদস্যের একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কোনো সন্ধান মেলেনি।
তিনি আরও জানান, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ডুবুরি দল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এসজিএইচ/এমএএইচ/