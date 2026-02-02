  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে বিএনপির ব্যানারে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০৯ এএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মুহম্মদ নওশাদ জমিরের নির্বাচনি প্রচারণার ব্যানারে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পঞ্চগড় সদর থানা ও তেঁতুলিয়া থানায় পৃথক সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) রাতে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘটনার প্রতিবাদ জানান নওশাদ জমিরের নির্বাচনি এজেন্ট ও ছোট ভাই নওফেল জমির।

এর আগে প্রচারণার ব্যানারে অগ্নিসংযোগে সদর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজার রহমান বাবু সদর থানায় এবং তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ আলী সরকার তেঁতুলিয়া মডেল থানায় পৃথক সাধারণ ডায়েরি করেন৷

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পঞ্চগড় সদর থানার ধাক্কামারা ইউনিয়নের যতনপুকুরী জামিয়া কারিমিয়া কেরাতুল কোরআন মাদরাসার সামনে পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার মুহম্মদ নওশাদ জমিরের একটি নির্বাচনি ব্যানারে শনিবার দিবাগত রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা অগ্নি সংযোগ করেন। অন্যদিকে একই রাতে জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের সন্ন্যাসীপাড়া গ্রামের তেপথি মোড় এলাকায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে নির্বাচনি ব্যানারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ব্যানারটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে সংঘটিত বলে দাবি করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

সফিকুল আলম/আরএইচ/এমএস

