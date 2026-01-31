মাদারীপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষে ৩০ ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর
মাদারীপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় উভয় পক্ষ একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি দোকান।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মাদারীপুর পৌরসভার বটতলা ও জেলা পরিষদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে মাদারীপুর পৌর ঈদগাহ মাঠে শহরের সবুজবাগ এলাকা ও বটতলা এলাকার কিশোরদের মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এরই জের ধরে শুক্রবার বিকেলে সবুজবাগ এলাকার ফাহিম জমাদ্দারকে মারধর করে আহত করে বটতলা এলাকার কিশোররা।
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে দেশীয় অস্ত্র, ককটেল নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এসময় উভয় পক্ষ অন্তত ৩০টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি দোকানপাট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র্যাব-৮ এর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এসময় উভয় পক্ষই একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর