দেশের সিংহভাগ মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় দেখতে চায়: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও ময়মনসিংহ- ১ (হালুয়াঘাট- ধোবাউড়া) আসনের প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, এ নির্বাচন শুধু ক্ষমতা বদলের নয়- জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনেরও। দেশের সিংহভাগ মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। ইনশাআল্লাহ তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসীন করবে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দিনব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণায় হালুয়াঘাট উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, দশকের পর দশক ধরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে চির অবহেলিত হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়াকে আর পিছিয়ে রাখা যাবে না।
তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, এক কোটি কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বিএনপি মনে করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি থাকলে দেশ হাসবে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুঃখ মোচন হলে দেশের দুঃখ মোচন হবে।
তিনি আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার রাজনীতি শুরু করেছিলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তারেক রহমানের সাহসী ও যুগান্তকারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই হালুয়াঘাট-ধোবাউড়াসহ সারাদেশে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ ও যোগাযোগ খাতে বাস্তব পরিবর্তন আসবে।
এসময় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএইচ