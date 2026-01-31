  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় বাসচাপায় নারী ও শিশু নিহত

প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লার চান্দিনায় বাসচাপায় নারীসহ পাঁচ বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা ও দাউদকান্দি উপজেলার সীমান্তবর্তী ইলিওটগঞ্জ মুরাদনগর রাস্তার মাথা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি নিহতদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেন নি। পাঁচ বছর বয়সি ছেলে শিশু ও নারী সম্পর্কে মা-ছেলে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কুমিল্লা থেকে ছেড়ে আসা ‘পাপিয়া সার্ভিস’ নামের একটি লোকাল বাস থেকে অজ্ঞাত ওই নারী তার পাঁচ বছর বয়সি শিশুকে কোলে নিয়ে নামেন। এসময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা ‘নীলাচল’ নামের একটি বাস তাদের দুজনকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। পরে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মিনি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানটির পেছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি রুহুল আমিন বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ক্ষতিগ্রস্ত কাভার্ড ভ্যান উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

