  2. দেশজুড়ে

১৮ মাস পর আ’লীগ কার্যালয় উদ্বোধন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্রদলের ভাঙচুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৮ মাস পর আ’লীগ কার্যালয় উদ্বোধন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্রদলের ভাঙচুর

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় দীর্ঘ প্রায় ১৮ মাস পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্থায়ী দলীয় কার্যালয় পুনরায় চালু করা হয়। কিন্তু উদ্বোধনের সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দশমিনা সদর ইউনিয়নের নলখোলা বন্দরে অবস্থিত কার্যালয়টি দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে পুনরায় উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফ হাওলাদার এবং দশমিনা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সোহাগ প্যাদার নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারাও অংশ নেন। দীর্ঘদিন পর কার্যালয় খোলায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

তবে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একই কার্যালয়ে উপজেলা ছাত্রদল ও যুবদলের একাংশের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন এবং শেষে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

১৮ মাস পর আ’লীগ কার্যালয় উদ্বোধন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্রদলের ভাঙচুর

এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দশমিনা উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুন প্যাদা বলেন, দীর্ঘদিন মামলা-হামলার মধ্যে থাকলেও বর্তমানে আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রয়েছি। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা আওয়ামী লীগের দুষ্কৃত ও স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষের লোকজনকে ব্যবহার করে কার্যালয় উদ্বোধন করিয়েছে। এর মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮ মাস পর আ’লীগ কার্যালয় উদ্বোধন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্রদলের ভাঙচুর

এ বিষয়ে দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু শাহাদাৎ মো. হাসনাইন পারভেজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।