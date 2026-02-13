ফরিদপুরে প্রথমবারের মতো জামায়াতের বিজয়

ফরিদপুরে প্রথমবারের মতো জামায়াতের বিজয়
ফরিদপুর-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াতের প্রার্থী ড. ইলিয়াস মোল্যা। মোট ১৯৮ ভোট কেন্দ্রে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৪৭৬ ভোট।
বৃহস্পতিবার(১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল আহসান মোল্যা।
এ আসনে ফুটবল প্রতীকে ৩৪ হাজার ৩৮৭ ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল বাসার খান। মোট আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
এন কে বি নয়ন/এএইচ/জেআইএম