দাওয়াত না পাওয়ায় মাতৃভাষা দিবসের আলোচনায় অংশ নেয়নি বিএনপি

দাওয়াত না পাওয়ায় মাতৃভাষা দিবসের আলোচনায় অংশ নেয়নি বিএনপি
পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে উপজেলা প্রশাসান আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দাওয়াত না দেওয়ার অভিযোগ করেছ উপজেলা বিএনপি।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপি আমন্ত্রণপত্র না পাওয়ায় তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি।
জানা গেছে, শনিবার সকালে ইন্দুরকানী উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনায় জামায়াত, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের কোনো নেতাকে দেখা যায়নি।
এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. ফরিদ হোসেন বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দাওয়াতের কোনো চিঠি অথবা কারও ফোন পাইনি। আমরা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও দাওয়াত না পাওয়ায় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করিনি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হাসান মো. হাফিজুর রহমান জানান, আমি জারিকারকের মাধ্যমে উপজেলা বিএনপিকে দাওয়াতের চিঠি পাঠিয়েছি। জারিকারক বিএনপির সভাপতিকে না পাওয়ায় চিঠি পৌঁছাতে পারেনি।
মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম