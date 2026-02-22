  2. দেশজুড়ে

পেঁয়াজ ক্ষেতে দুর্বৃত্তের হানা, মাঠে গিয়ে এমপি হারুনের হুঁশিয়ারি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পেঁয়াজ ক্ষেতে দুর্বৃত্তের হানা, মাঠে গিয়ে এমপি হারুনের হুঁশিয়ারি

 

রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার মেঘনা খামারপাড়া গ্রামে দুই কৃষকের ৩০ শতাংশ জমির হালি পেঁয়াজ ক্ষেত কেটে নষ্ট করার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাটি জানাজানি হলে শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত পেঁয়াজ ক্ষেত পরিদর্শনে যান রাজবাড়ী-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. হারুন-অর-রশিদ।

এসময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন এবং স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করেন।

এমপি হারুন-অর-রশিদ বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। তবে যারাই এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জড়িতদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এখন থেকে রাজবাড়ী-২ আসনে কোনো দুর্বৃত্তায়নের জায়গা হবে না।

এর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে পাংশার মেঘনা খামারপাড়া গ্রামে কৃষক মো. বাবুল মোল্লা ও মো. মমিন মোল্লার পেঁয়াজ ক্ষেত কেটে নষ্ট করে দুর্বৃত্তরা।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে কে বা কারা তাদের পেঁয়াজ ক্ষেত কেটে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। এতে তাদের প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।

রুবেলুর রহমান/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।