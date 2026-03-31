মেহেরপুরে অবৈধভাবে মজুত ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ, আটক ১
মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রাম থেকে অবৈধভাবে মজুত ৮০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করেছে প্রশাসন। এসময় মজুতকারী মোয়াজ্জেম হোসেন নামে একজনকে আটক করা হয়। আটক মোয়াজ্জেম হোসেন সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে।
মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাতে উদ্ধারকৃত ডিজেল ও আটক মোয়াজ্জেম হোসেনকে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার এন্তামুল হক জানান, স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ফতেপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বসতবাড়ি থেকে চারটি ব্যারেল ভর্তি ৮০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি অবৈধভাবে ডিজেল মজুদ করে বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করছিলেন। এসময় উদ্ধারকৃত ডিজেল ও আটক ব্যক্তিকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, উদ্ধারকৃত ডিজেল জব্দ করা হয়েছে ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ডিজেল মজুতের অভিযোগে নিয়মিত মামলার করা হয়েছে।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ জ্বালানি মজুত ও ব্যবসার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আসিফ ইকবাল/এমএন