নিরাপদ স্কিন কেয়ারের সমাধান দিচ্ছে সিওডিল: গবেষণা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে উৎপাদিত মেডিকেটেড স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড সিওডিল নিরাপদ স্কিন কেয়ারের সমাধান দিয়েছে। ফলে এই ব্র্যান্ড ভোক্তা শ্রেণিতে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি এক গবেষণা জার্নালে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মেডিকেল খাতের অন্যতম প্রভাবশালী ‘ওয়ার্ল্ড জার্নাল অব অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যান্ড রিভিউস’ এ প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে আরও বলা হয়, সিওডিলের প্রতি ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টির হার ব্যাপক।

সম্প্রতি "Assessment of Comedogenicity and Skin Reactions to SIODIL Acne Treatment Products: A Preliminary Clinical Trial" শিরোনামে ওই গবেষণাটি প্রকাশ হয়।

নিবন্ধে গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ১৮-৪০ বছর বয়সী ২৬ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর ২৮ দিন ধরে সিওডিলের একনি সমস্যা দূর করার জন্য প্রস্তুতকৃত পণ্যগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়। ফলাফল ছিল অভূতপূর্ব। যেখানে দেখা যায়, সিওডিলের পণ্যগুলো ত্বকের আর্দ্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। যেখানে এটো জেল ৩২.৪৭% এবং সেবি জেল ৩০.৫৬% আর্দ্রতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, সেবি ক্লিনজার একনি ব্রেকআউট ৮৫% কমিয়েছে। এছাড়া সেবি সিরাম ব্ল্যাকহেড ও হোয়াইটহেড ৭৬.৯২% হ্রাস করেছে। এ গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্যাচ টেস্টে দেখা গেছে এসব পণ্য ত্বকে কোনো রকম জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করেনি। এমনকি এরিথেমা (ত্বকের লালচে ভাব) বা ইডিমা (ত্বকের ফোলাভাব) এর মতো কোনো ঘটনাও ঘটেনি। সামগ্রিকভাবে, অংশগ্রহণকারীদের সিওডিলের প্রতি সন্তুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষত সেবি জেল, যা পেয়েছে ৯০% অ্যাপ্রুভাল রেটিং।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ রিমার্ক এইচবির উৎপাদন প্রক্রিয়া সিজিএমপি (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস সার্টিফিকেট) এবং আইএসও স্বীকৃত যা নিশ্চিত করে যে সব পণ্য সর্বোচ্চ গুণগত ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসারে তৈরি করা হয়। এই উৎকর্ষতার প্রতিশ্রুতি রিমার্ক এইচবি লিমিটেড-কে বাংলাদেশের স্কিনকেয়ার শিল্পে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি ত্বক বিশেষজ্ঞদের অ্যাকনি, অতিরিক্ত মেলানিন (হাইপারপিগমেন্টেশন) এবং আর্দ্রতার অভাবসহ বিভিন্ন ত্বকের সমস্যার জন্য বিশ্বাসযোগ্য, গবেষণাভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে।

উদ্ভাবনী দক্ষতা, সাশ্রয়ী মূল্য ও গুণগত মানের উপর জোর দিয়ে রিমার্ক এইচবি লিমিটেড বাংলাদেশের স্কিনকেয়ার শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রিমার্কের নিবিড় গবেষণা ও অত্যাধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে সিওডিল ডাক্তার ও রোগী, উভয়ের চাহিদা মেটাতে কার্যকরী ও নিরাপদ স্কিনকেয়ার সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে প্রতিষ্ঠানটি যেমন পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে, তেমনি বিদেশি পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করেছে।

দেশজুড়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার প্রয়াসে সিওডিল কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সিওডিলের হেড অব বিজনেস সুকান্ত দাস।

তিনি বলেন, নকল ও ভেজালমুক্ত পণ্য ব্যবহার করে দেশের মানুষ যাতে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং অনুযায়ী সব রকম সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, তাই রিমার্কের লক্ষ্য। লাখো ভোক্তার আস্থা অর্জন করে রিমার্ক এইচবি দক্ষিণ এশিয়ায় মেডিকেটেড স্কিন কেয়ার পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। গুণগত মান, সাশ্রয়ী মূল্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ শিল্পে একটি নতুন সংজ্ঞা রচনা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় ত্বকের নানান সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে রিমার্কের মেডিকেটেড স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ড সিওডিল।

