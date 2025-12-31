ওজন কমায় নিউজিল্যান্ড সিরিজেও মাঠে নামা হচ্ছে না শ্রেয়াসের

ওজন কমায় নিউজিল্যান্ড সিরিজেও মাঠে নামা হচ্ছে না শ্রেয়াসের
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যাচ নিতে গিয়ে পাঁজরে চোট পান শ্রেয়ার আইয়ার। সেই চোটে ছিটকে যান তিনি ভারতের স্কোয়াড থেকে। ছিলেন হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রেও।
এবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজেও মাঠে নামা হচ্ছে না তার। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম থেকে এখনও ফিটনেস ছাড়পত্র না পাওয়ায় খেলা হচ্ছে না তার। এখনও মাঠে নামার মতো শক্তি ফিরে পাননি তিনি।
ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইম অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শারীরিক সমস্যার কারণে আইয়ারের দ্রুত ওজন কমেছে। প্রায় ৬ কেজি ওজন হারিয়েছেন তিনি। যা কিনা মাংসপেশির পরিমাণ কমার কারণে ঘটেছে।
মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদি আইয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী সেরে ওঠেন তাহলে বিজয় হাজারে ট্রফিতে আগামী ৩ ও ৬ জানুয়ারি মুম্বাইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির দুটি ম্যাচে মাঠে নামবেন তিনি। তারপর তিন ম্যাচের নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ভদোদরায় ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
ভারতের অন্য সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বিএসসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওয়ানডে ম্যাচ খেলার শারীরিক চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারার ওপরই নির্ভর করছে বিজয় হাজারে ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তার মাঠে নামা।
সূত্র জানিয়েছে, ‘শ্রেয়াস এই সপ্তাহে স্কিল ট্রেনিং শুরু করেছেন। তিনি ভালো আছেন। তবে মাঠে ফেরার আগে তার ফিল্ডিং সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে। তার শরীরের অবস্থা অনুযায়ী বিজয় হজারে অংশগ্রহণ ঠিক হবে।’
আইএন