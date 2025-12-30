বাণিজ্যমেলা শুরু হবে ৩ জানুয়ারি

বাণিজ্যমেলা শুরু হবে ৩ জানুয়ারি
আগামী ১ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩ জানুয়ারি শুরু হবে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলামের (সিনিয়র সহকারী সচিব) সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩ জানুয়ারি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
১ জানুয়ারি পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এ মেলার উদ্বোধনের কথা ছিল। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে এদিন মেলার উদ্বোধন করা হবে না।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা যায়, এবারের মেলায় দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৩২৪টি স্টল ও প্যাভিলিয়ন দেওয়া হয়েছে। অংশ নেবে ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, সিঙ্গাপুর ও আফগানিস্তানসহ একাধিক দেশের প্রতিষ্ঠান।
মেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ‘বাংলাদেশ স্কয়ার’, যেখানে দর্শনার্থীরা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রার নানা দিক বিষয়ে জানতে পারবেন।
এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া, তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে মাসব্যাপী মেলায় থাকছে সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন।
