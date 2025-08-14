মালয়েশিয়ার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নেগোসিয়েশন করবে বাংলাদেশ
মালয়েশিয়ার সঙ্গে খুব দ্রুত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নেগোসিয়েশন করবে বাংলাদেশ। দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও বাড়াতে এ নেগোসিয়েশন করা হবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, বাংলাদেশ মালয়েশিয়া থেকে প্রায় তিন মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি করে। মালয়েশিয়াও বাংলাদেশ থেকে কিছু আমদানি করে। দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর জন্য এ নেগোসিয়েশন করা হবে।
শফিকুল আলম বলেন, জাপান ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গেও এফটিএ নেগোসিয়েশন করা হচ্ছে।
