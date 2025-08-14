প্রেস সচিব
মালয়েশিয়ার স্থানীয় শ্রমিকদের মতো সুবিধা পাবেন বাংলাদেশিরা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, মালয়েশিয়ায় যেসব বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন তারা এখন থেকে মালয়েশিয়ান শ্রমিকদের মতো সোশ্যাল বেনিফিট বা সোশ্যাল প্রটেকশন পাবেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি জানান, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরকালে সে দেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠককালে (ডেলিগেশন লেভেল টকসে) এ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়।
প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ ও সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
এমইউ/এমআইএইচএস/জেআইএম