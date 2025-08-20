  2. অর্থনীতি

ডেপুটি গভর্নর

বিএফআইইউ প্রধানের বাধ্যতামূলক ছুটি বহাল, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন চৌধুরী। ছবি: জাগো নিউজ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের বাধ্যতামূলক ছুটি বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন চৌধুরী।

তিনি বলেন, তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, বিএফআইইউ প্রধানকে ইতোমধ্যেই বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে এলে তার ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত তিনি বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকবেন।

এর আগে মঙ্গলবার গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরও জানান, আপত্তিকর ভিডিও ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিএফআইইউ প্রধানকে ছুটিতে রাখা হবে।

তবে আজ বুধবার অফিসে যোগ দেন শাহীনুল ইসলাম। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভেতরে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

শাহীনুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘কিসের বাধ্যতামূলক ছুটি, আমিতো অফিস করছি।’

বিএফআইইউ প্রধান হাইকমান্ডের নির্দেশে অফিস করছেন বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন।

তবে হাইকমান্ড বলতে কে বা কাকে বোঝানো হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন বলেন, হাই কমান্ডের নির্দেশনা জানি না। তবে তাকে গভর্নরের নির্দেশনা (বাধ্যতামূলক ছুটি) জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি তা মানবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিএফআইইউ প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। এ নিয়ে ব্যাংকের ভেতরে উত্তেজনা তৈরি হয়।

