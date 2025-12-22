  2. খেলাধুলা

ঢাকার নেতৃত্ব পেয়ে যা বললেন মিঠুন

প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন বিপিএলের দ্বাদশ আসরে মোহাম্মদ মিঠুনকে অধিনায়ক করা হয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালসের। তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, নাসির হোসেনরা আলোচনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ মিঠুনকেই বেছে নিয়েছে ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। গত আসরে মিঠুনের নেতৃত্বে ফাইনাল খেলেছে চিটাগং। এবার তার কাঁধে থাকবে ঢাকার অধিনায়কত্বের ভার।

ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফর্ম করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন মিঠুন। বিপিএলে নেতৃত্ব দিয়েছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সকেও। বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপে গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামের অধিনায়ক ছিলেন। এছাড়া ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) আবাহনী লিমিটেডের নেতৃত্বের ভারও সামাল দিয়েছেন। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মিঠুন নেতৃত্ব দিয়েছেন খুলনা বিভাগকেও। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা থাকায় তার ওপর ভরসা রেখেছে ঢাকা।

অধিনায়কত্ব পেয়ে মিঠুন বলেন, ‘আমি প্রথমে ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনারা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন। আমাকে অনেক বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করব আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে আমার দলকে একসাথে রাখার।’

ঢাকার কর্ণধার আতিক ফাহাদ বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ই অধিনায়কত্ব করার যোগ্য। আমাদের সাইফ, তাসকিন, ইমাদ ওয়াসিমসহ আরও অনেকে আছে। আমাদের ম্যানেজমেন্ট বা কোচিং প্যানেলকে কষ্ট পোহাতে হয়েছে অধিনায়কত্ব কাকে দিব। গতবার সে দলকে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদেরও যেহেতু শিরোপা জেতার ইচ্ছে আছে। সেই পরিকল্পনা থেকেই আমাদের কোচিং প্যানেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিঠুন ভাইকে অধিনায়কত্ব দেয়ার।’

বিপিএল নিলামের আগে তাসকিন ও সাইফকে সরাসরি চুক্তিতে দলে ভেড়ায় ঢাকা। বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে চুক্তি করেছে অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান, ইমাদ ওয়াসিম, ওডিন স্মিথ এবং রহমানউল্লাহ গুরবাজের সঙ্গে। এরপর নিলাম থেকে শামীম হোসেন পাটোয়ারি, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, তাইজুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ ও দাসুন শানাকার মতো ক্রিকেটারদের নিয়েছে।

