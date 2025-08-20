  2. অর্থনীতি

বিএফআইইউ প্রধানের বিষয়ে ভিডিও নিয়ে তদন্ত কমিটি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বিএফআইইউ প্রধানের বিষয়ে ভিডিও নিয়ে তদন্ত কমিটি

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ. এফ. এম. শাহীনুল ইসলাম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত আপত্তিকর সংবাদ ও স্থির ভিডিও চিত্রের বিষয়ে তদন্ত করতে চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

বুধবার (২০ আগস্ট) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়।

আরও পড়ুন

তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন—মো. সাঈদ কুতুব, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (সভাপতি); মো. সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য); মো. মতিউর রহমান, পরিচালক, আইসিটি-২ শাখা, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য); মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (সদস্য সচিব)।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আফছানা বিলকিসের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কমিটি আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত ভিডিও ছড়ানোর জেরে বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

আরও পড়ুন

গত সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, বিএফআইইউ প্রধানকে জড়িয়ে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া বিতর্কিত ভিডিও নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইএআর/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।