শাহীনুল ইসলামের লেনদেন খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ

শাহীনুল ইসলামের লেনদেন খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা শুরু করেছে সংস্থাটি। এছাড়া তার স্ত্রী সুমা ইসলামের অ্যাকাউন্টও পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএফআইইউ’র একাধিক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিএফআইইউ সূত্র জানিয়েছে, গত ১৮ আগস্ট এএফএম শাহীনুল ইসলামের আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি ছুটিতে যান। তবে ছুটিতে থাকলেও তিনি পদে বহাল আছেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএফআইইউ দুই ধাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লেনদেন পর্যালোচনা করে। প্রাথমিকভাবে নিজস্ব উৎসে ডাচ্–বাংলা ব্যাংকে শাহীনুল ও তার স্ত্রীর দুইটি অ্যাকাউন্ট যাচাই করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, গত ১২ মে মিজানুর রহমান নামে একজন শাহীনুল ইসলামের অ্যাকাউন্টে নগদ ২৩ লাখ টাকা জমা দেন। একই ব্যক্তি ৪ মে সুমা ইসলামের অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ এবং ৫ মে ৫ লাখ টাকা জমা করেন। এসব তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আপাতত শুধুমাত্র আপত্তিকর ভিডিওর বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে আরও নানা অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- এনা পরিবহনের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের পর ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া, একটি বেসরকারি ব্যাংকের অবলোপন করা ঋণে হস্তক্ষেপ এবং এসব কাজে তার ভাগনে পরিচয়ে অন্য একজনকে ব্যবহার করার অভিযোগ। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত এলে বিস্তারিত তদন্ত করা হতে পারে।
উল্লেখ্য, ১৮ আগস্ট শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভিডিওগুলোকে ভুয়া দাবি করলেও ১৯ আগস্ট অফিসে আসেননি। ২০ আগস্ট অফিসে যোগ দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর ২১ আগস্ট সরকার চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ কুতুবকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের পরিচালক মো. মতিউর রহমান এবং যুগ্মসচিব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (সদস্যসচিব)। কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৮ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস। পরে দীর্ঘদিন পদটি শূন্য থাকার পর চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি এএফএম শাহীনুল ইসলামকে বিএফআইইউর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।
