  2. অর্থনীতি

ডিজিটাল ব্যাংক: মূলধনের শর্ত বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংক/ফাইল ছবি

দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ‘ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনবিষয়ক গাইডলাইন্স, ভার্সন-২’ শীর্ষক এ নির্দেশনায় ব্যাংকখাতে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, নতুন গাইডলাইনে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ১২৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তা/স্পন্সর এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মানদণ্ডে পরিবর্তন আনা হয়েছে। অপারেশনাল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও গ্রাহক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত নতুন বিধানও সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ২০২৩ সালে প্রথমবার গাইডলাইন প্রণয়নের পর প্রায় দুই বছরে দেশ-বিদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে এ সংশোধিত গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স দেওয়ার জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। এ বিষয়ে আজ (২৬ আগস্ট) চারটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে, নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল ব্যাংকিংসেবা দেশের জনগণের কাছে আরও সহজলভ্য হবে, যা ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

