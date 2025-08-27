চট্টগ্রাম বন্দরে ৪ গুণ ‘স্টোর রেন্ট’ এক মাস স্থগিত
বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের অনুরোধে এবং বন্দর ইয়ার্ডে কনটেইনার ও জাহাজের চাপ কম হওয়ায় কনটেইনারের স্টোর রেন্টের চার গুণ মাশুল এক মাসের জন্য স্থগিত করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর ইয়ার্ডে কনটেইনার জট কমে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
এ সুবিধা এফসিএল (ফুল কন্টেনার লোড) কনটেইনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে বন্দরের পরিচালক (পরিবহন) এনামুল করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর, ঢাকার কমলাপুর আইসিডি এবং পানগাঁও আইসিটিতে চলতি বছরের ১০ মার্চ চার গুণ হারে স্টোর রেন্ট আরোপ করা হয়। তবে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান ও বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থে ২৩ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এফসিএল কনটেইনারের ওপর চলমান চার গুণ স্টোর রেন্ট স্থগিত করা হয়েছে। তবে খালি কনটেইনারের ক্ষেত্রে এ স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে না। বন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানিকারকদের দ্রুত তাদের কনটেইনার ডেলিভারি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় থাকে।
এর আগে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতিসহ (বিজিএমইএ) চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন কনটেইনার রেন্টের চারগুণ মাশুল স্থগিত করার অনুরোধ জানায়। অনেকে এ নিয়ে বন্দর চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। এতে বন্দর কর্তৃপক্ষ এফসিএল কনটেইনারের ক্ষেত্রে চারগুণ রেন্ট নেওয়ার আগের আদেশটি এক মাসের জন্য স্থগিত করে।
এমডিআইএইচ/এমএমএআর/এএসএম