মিডল্যান্ড ব্যাংকে এএমএল ও সিএফটি বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
এএমএল ও সিএফটি বিষয়ক সচেতনতামূলক অধিবেশনে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি’র পরিচালনা পর্ষদ ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কাউন্টার ফাইন্যান্সিং অব টেরোরিজম (সিএফটি) বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ব্যাংকটির বোর্ড রুমে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক মো. মোস্তাকুর রহমান এবং যুগ্ম পরিচালক মো. মাহমুদুল হক ভূঁইয়া মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তারা এএমএল ও সিএফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, সামগ্রিক সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

অধিবেশনে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, এমডি ও সিইও মো. আহসান-উজ জামান, সিএএমএলসিও ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন, উপ-সিএএমএলসিও-১ (নীতি ও বাণিজ্য) খোন্দকার তৌফিক হোসেন, এবং উপ-সিএএমএলসিও-২ ফজল আবদুল্লাহসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশনে ব্যাংকটির এএমএল টিম ও পরিচালকরা অংশ নেন। এসময় তারা বিভিন্ন এএমএল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে ব্যাংকের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী বলেন, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে এই ধরনের সচেতনতামূলক অধিবেশন ঘন ঘন আয়োজন করা উচিত।

