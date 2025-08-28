লোকসানে প্রিমিয়ার ব্যাংক, দেবে না লভ্যাংশ
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি লোকসানে পতিত হয়েছে।
লভ্যাংশ ঘোষণার পাশাপাশি কোম্পানিটি চলতি বছরের প্রথমার্ধের (জানুয়ারি থেকে জুন) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি শেয়ারপ্রতি ১ টাকা ১১ পয়সা লোকসানে রয়েছে।
কোম্পানিটির কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) থেকে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
লভ্যাংশের বিষয়ে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের নেওয়া সিদ্ধান্ত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৩ অক্টোবর। এছাড়া রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর।
সমাপ্ত হিসাববছরে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) করেছে ১ টাকা ৯ পয়সা। এসময় শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২১ টাকা ৭৩ পয়সা।
ডিএসই জানিয়েছে, লভ্যাংশ ঘোষণার কারণে আজ কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে কোনো সার্কিট ব্রেকার থাকবে না। অর্থাৎ শেয়ারের দাম যতখুশি বাড়তে বা কমতে পারবে।
চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এই কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি লোকসান করেছে এক টাকা ৩৩ পয়সা। এতে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে এক টাকা ১১ পয়সা।
লোকসানে পতিত হওয়ার পাশাপাশি কোম্পানিটির সম্পদের পরিমাণও কমেছে। চলতি বছরের জুন শেষে শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ২০ টাকা ৫৩ পয়সা, যা ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ২২ টাকা ৩২ পয়সা।
