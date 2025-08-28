  2. অর্থনীতি

রোববার থেকে বাজারে আসছে সোনালি ব্যাগ, দাম ৩৫-৭৫ টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
পাটের তৈরি ‘সোনালি ব্যাগ’/ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে বাজারে আসছে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ বা সোনালি ব্যাগ। আগামী রোববার এ ব্যাগের বাজারজাত কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, এ সোনালি ব্যাগের প্রতিটির দাম হবে ৩৫ থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে রোববার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা বশিরউদ্দীন উপস্থিত থাকবেন।

সোনালি ব্যাগ দেখতে প্রচলিত পলিথিনের মতোই হালকা-পাতলা ও টেকসই। দীর্ঘদিন ধরে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের সূক্ষ্ম সেলুলোজ প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা এ সোনালি ব্যাগ বাজারজাতের চেষ্টা করছিল সরকার।

এ সোনালি ব্যাগ মাটিতে ফেললে মিশে যাবে। ফলে দূষিত হবে না পরিবেশ। পাশাপাশি একাধিকবার ব্যবহার করা যায় এই ব্যাগ।

আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোবারক আহমদ খান ২০১৬ সালে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট থেকে সেলুলোজ প্রক্রিয়াজাত করে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ আবিষ্কার করেন। পরে তাকে বিজেএমসির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এরপর বিজেএমসির মাধ্যমে পলিথিনের বিকল্প পচনশীল সোনালি ব্যাগ তৈরির পাইলট প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় ২০১৭ সালের ১২ মে। রাজধানীর ডেমরায় লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিমিটেডে ব্যাগ তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মেশিনের সাহায্যে পাটের সেলুলোজ থেকে শিট তৈরি করা হয়। এরপর হাতে সেলাই করে শিট জোড়া দিয়ে ব্যাগ উৎপাদন করা হয়। তবে দীর্ঘ সময় নানা জটিলতা বাণিজ্যিকভাবে এ ব্যাগ বাজারে আসেনি।

