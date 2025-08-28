  2. অর্থনীতি

‘বিজনেস পোর্টাল’ তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের ফের তাগিদ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

দেশের বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের সরকারি সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে ‘বিজনেস পোর্টাল’ তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে ফের তাগিদ দিয়েছে সরকার। এর আগে পোর্টালটি প্রাথমিকভাবে চালুর জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটির পঞ্চম সভায় এ তাগিদ দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

