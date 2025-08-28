বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ
মূল্যস্ফীতি ৯ থেকে ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনার কাজ করছি
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন জানিয়েছেন, বর্তমানে দেশের মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে, যা কমিয়ে ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীতে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশ মান্থলি ম্যাক্রোইকোনোমিক ইনসাইট’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ড. আখতার হোসেন বলেন, বর্তমানে দেশে মূল্যস্ফীতি ৮-৯ শতাংশের ঘরে অবস্থান করছে, যা স্বস্তিদায়ক নয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব এটি ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্য কঠোর আর্থিক নীতি অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, শুধু কমিয়ে আনাই যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে এটিকে স্থিতিশীল রাখতে একটি রুল-বেইজড মনিটরি পলিসি প্রণয়ন করা হবে। এর লক্ষ্য হবে ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতি ৩-৪ শতাংশের কাছাকাছি ধরে রাখা। এই লক্ষ্য অর্জনে সুদহার নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রানীতিতে শৃঙ্খলা এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সব ধরনের নীতিগত উপকরণ প্রয়োগ করা হবে।
একইসঙ্গে তিনি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে, স্থানীয় সঞ্চয় দিয়ে বড় বিনিয়োগ সম্ভব নয়, তাই বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা জরুরি। বিদেশি কোম্পানির জন্য ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
পিআরআই এর নির্বাহী পরিচালক ড. খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআরআই এর পরিচালক ড. আহমেদ আহসান।
সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ এবং হাবিবুল্লাহ এন. করিম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিআরআই এর মূখ্য অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান।
