ড. জাহিদ হোসেন
মার্কিন বাজার থেকে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রপ্তানি আয় হতে পারে
চীন ও ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক নীতির ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মার্কিন বাজার থেকে বাংলাদেশের দুই বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রপ্তানি আয় আসতে পারে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন এই মন্তব্য করেছেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) অডিটরিয়ামে ‘ম্যাক্রোইকোনমিক চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ’ শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য দেন ড. জাহিদ হোসেন।
মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম।
ভারতের রপ্তানি পণ্যে দ্বিগুণ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ কর যুক্ত হয়েছে। ভারতের ওপর এখন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কার্যকর, যা ব্রাজিল ছাড়া অন্য কোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ।
অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা দিয়েছেন, কৃষক ও দেশের স্বার্থের প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করবেন না। ভারতীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, নতুন শুল্কের কারণে প্রায় ৪ হাজার ৮২০ কোটি ডলারের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
