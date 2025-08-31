বিসিকের মধু মেলা শুরু
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) আয়োজনে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনব্যাপী ‘মধু মেলা-২০২৫’। ঢাকার তেজগাঁওয়ের বিসিক কার্যালয়ে রোববার (৩১ আগস্ট) থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মেলায় দেশি মধু উৎপাদনকারী মোট ৩০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান এই মেলার উদ্বোধন করেন।
একই দিনে বিসিক কার্যালয়ে ‘বাংলাদেশের মৌচাষ উন্নয়নে বিসিকের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিসিকের চেয়ারম্যান মো: সাইফুল ইসলাম।
এই সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোখলেস উর রহমান বলেন, আজকের সেমিনারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকে এসেছেন, তাদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ, মধুকে আপনারা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করুন। ছোটবেলা থেকে এই পণ্য এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে জানলে আমাদের অনেক উপকার হবে।
এসময় তিনি বিসিককে বদ্ধ ঘরের পরিবর্তে উন্মুক্ত পরিবেশে এমন মেলার আয়োজন করারও পরামর্শ দেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান বলেন, আমাদের চিনির বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক মধু খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ভেজাল মধু ও চিনি মিশ্রিত মধু কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।
মৌচাষিদের পক্ষ থেকে আফাজেল হোসেন বলেন, মধুর উন্নয়নে ফুড গ্রেডেড কন্টেইনার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং ভেজাল মধু বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও মৌচাষীদের সাহায্য করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থার দাবিও করেন তিনি।
সেমিনারে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে মোট ৭ হাজার ৫ শত ৪৬ টন মধু উৎপাদিত হয়।
