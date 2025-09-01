শ্রমিক অধিকার ও সংস্কার নিয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে বিইএফের বৈঠক

শ্রমিক অধিকার ও সংস্কার নিয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে বিইএফের বৈঠক
শ্রমিক অধিকার ও কর্মপরিবেশে সংস্কার নিয়ে বিদেশি কূটনীতিক, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স্ ফেডারেশন (বিইএফ)।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত বিইএফের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিইএফের নতুন নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে বিদেশি কূটনৈতিক মিশন, উন্নয়ন সহযোগী এবং প্রধান রফতানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা।
বৈঠকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ত্রিপক্ষীয় অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশের মালিকদের সংগঠন বিইএফ, আন্তর্জাতিক শ্রমমান এবং মৌলিক শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। তবে আলোচনায় কূটনীতিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে কিছু বিষয়ে ভিন্নমত উঠে আসে।
বিইএফ সভাপতি ফজলে শামীম এহসান তার বক্তব্যে, প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং একই সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার ও জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মালিক ও বিনিয়োগকারীদের সামনে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলোকেও সামনে আনেন।
বৈঠকে বিইএফের মহাসচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারুক আহাম্মাদ, ফেডারেশনের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের প্রাথমিক ধারণা দেন, যার মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন সংস্কার নিয়ে অ্যাডভোকেসি, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।
পরবর্তীতে একটি উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরে প্রদত্ত সহায়তার অগ্রাধিকার, প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন। আলোচনায় চলতি বছরের ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (বিএলএ) এর ত্রিপক্ষীয় পর্যালোচনা ও সংশোধন নিয়ে আলোচনা হয়, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং আইএলও-এর গভর্নিং বডির রোডম্যাপের অধীনে সরকারের গৃহীত সংস্কারের মূল ভিত্তি।
অনুষ্ঠানে কূটনৈতিক মিশনগুলো জানান, শ্রম অধিকারের অগ্রগতি বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াবে এবং কোম্পানিগুলোর সুনামহানির ঝুঁকি হ্রাস করবে।
তবে মালিকরা জানান, এসব মন্তব্য সদিচ্ছা থেকে আসলেও তা মূলত বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত, দেশীয় অগ্রাধিকার ও চ্যালেঞ্জগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটায় না।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকব্সন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের প্রধান মহামান্য মাইকেল মিলার, ব্রিটিশ হাই কমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার মহামান্য জেমস গোল্ডম্যান, কানাডার চার্জে দ্য অ্যাফেয়ার্স মহামান্য ডেব্রা বয়েস, আইএলও প্রতিনিধি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেনের প্রতিনিধিরা।
এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিইকেএমইএ সভাপতি, বিজিএমইএ প্রতিনিধি, বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান, এবং বিইএফ কমিটির সদস্যবৃন্দ।
কেএইচকে/জিকেএস