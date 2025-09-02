১২ কেজি এলপিজির দাম কমলো ৩ টাকা
ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজির নতুন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৩ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় নতুন এ মূল্যের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন মূল্য আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হবে।
এছাড়া সাড়ে ৫ কেজির সিলিন্ডার ৫৮২ টাকা, সাড়ে ১২ কেজি ১ হাজার ৩২৩ টাকা, ১৫ কেজি ১ হাজার ৫৮৮ টাকা, ১৬ কেজি ১ হাজার ৬৯৪ টাকা, ১৮ কেজি ১ হাজার ৯০৬ টাকা, ২০ কেজি ২ হাজার ১১৭ টাকা, ২২ কেজি ২ হাজার ৩২৯ টাকা,২৫ কেজি ২ হাজার ৬৪৭ টাকা, ৩০ কেজি ৩ হাজার ১৭৬ টাকা, ৩৩ কেজি ৩ হাজার ৪৯৪ টাকা, ৩৫ কেজি ৩ হাজার ৭০৫ টাকা এবং ৪৫ কেজির সিলিন্ডারের মূল্য ৪ হাজার ৭৬৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ৫৮.১৫ টাকায় সমন্বয় করতে আদেশ দিয়েছে বিইআরসি।
এনএস/বিএ/এমএস